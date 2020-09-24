外交部長吳釗燮接受美國全國公共電台（NPR）專訪時表示，台美關係近來大有進展，但目前不尋求建立全面外交關係。外交部發言人歐江安補充說，台美關係處於史上最佳狀態，我們會專注深化實質夥伴關係。

美國眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）16日提出共同決議案（Concurrent Resolution），「國會意見」認為，美國應恢復與台灣正式外交關係，並呼籲美國總統摒棄過時的「一中政策」，改承認台灣為獨立國家。

吳釗燮20日受訪表示，台灣目前不會尋求與美國建立全面外交關係，但台灣一直希望能和美國進一步加強經濟、貿易、政治，甚至安全關係。

歐江安說，台美關係處於史上最佳狀態，衛生部長阿札爾、國務院次卿柯拉克接連訪台，一位是閣員級一位是次長級高階官員，都創下1979年以來的高層訪賓紀錄，當然彰顯了台美密切友好狀態，訪問具有歷史重要意義，我們也會專注深化實質夥伴關係。

(中時 )