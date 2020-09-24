韓國男星鄭俊英去年3月被爆出涉嫌偷拍、散布性愛影片而備遭到拘留起訴，今日(24號)大法院三審做出最終審判，鄭俊英將被判處5年有期徒刑，而共同涉案FTISLAND前隊長崔鍾訓則面臨2年6個月的刑期，再度引發熱烈討論。

由歌手出道的鄭俊英，過去手中曾有多個節目主持及代言而人氣暴漲，在演藝圈中原本可以發光發熱，卻在去年3月被人挖出「老司機群組」，不僅疑似下藥迷昏酒醉女性後集體性侵，還涉嫌偷拍犯案過程並將影片及照片散布在聊天室中與群組成員們分享，而且內容除了性侵還有不少言語羞辱，讓受害女子痛苦萬分，他甚至連失禁女子也不放過，誇張的行徑被網友砲轟「根本是人渣」。FTISLAND前隊長崔鍾訓及BIGBANG前成員勝利也參與其中，形象瞬間跌入谷底。

在 Instagram 查看這則貼文 정준영 Jungjoonyoung（@sun4finger）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 11 日 上午 11:41 張貼

鄭俊英遭到拘留後，對於審判結果始終不服頻頻上訴，大法院終於在今日宣布最終判決，未能與受害者達到共識的他將處以5年有期徒刑，而涉案的崔鍾訓則是與受害者達成協議並將雙方協議書提交法院而被判處2年6個月，引起不少人怒罵「竟然這麼短」、「這種人渣關幾年都不夠」、「恐龍法官再現」。

在 Instagram 查看這則貼文 서울신문（@seoulshinmun）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 23 日 下午 7:19 張貼

事實上，先前韓國節目《聽到傳聞》曾爆料鄭俊英在看守所中的場景，據舉報者透露看所守裡的犯人都知道他為何被羈押，所內的大哥便經常點名要他出來唱歌給大家聽，為了能安穩過日他都乖乖照做，極有可能是他不停上訴的原因之一，但也被網友嘲笑「活該」、「這種人就是要被好好教訓」。

在 Instagram 查看這則貼文 Natanya Kaleia 🌻（@fortheloveofjoonyoung）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 23 日 下午 7:05 張貼

(中時新聞網)