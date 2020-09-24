中市龍井區23日下午發生割喉搶劫，烏日警方24日晚在靜宜商圈北勢東路發現黃嫌（中、白衣），員警前後包抄，將他抱著逮補。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

中市龍井區23日下午發生割喉搶劫，黃嫌在龍井竹師路犯案後，逃離計程車。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

中市龍井區23日下午發生割喉搶劫，烏日警方採集犯罪跡證。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

台中市66歲李姓計程車運將，23日下午搭載無業的22歲黃男、從台灣大道、惠文路口，聲稱到龍井南寮步道，行經龍井區竹師路時，突遭黃男勒住脖子，持美工刀割傷頸部，並搶走2000多元後逃逸。烏日警方案發6小時內就在沙鹿北勢東路逮補黃嫌，黃嫌稱因缺錢才臨時起意，警方訊後依加重強盜罪嫌，24日將他移送法辦。

警方指出，黃男高職學歷，今年1月才從2年陸軍志願役退伍，隨即在2月就犯下竊盜案，23日攔下李姓司機，佯稱要去南寮步道，途中又說要去找朋友，帶著李姓司機在山區繞來繞去，才在竹師路二段62巷犯案，得手後下車步行往山下逃逸。

警方調閱路口監視器畫面，發現黃嫌下山後先到龍井區公所附近冰店吃冰，再到便利超商買菸、飲料，使用ibon叫第二輛計程車到靜宜商圈北勢東路下車，在路上蹓躂一陣子後於下午4點多投宿汽車旅館，晚間8點多外出逛街時，警方已在周圍佈線， 晚間9點44分，員警前後包抄，將黃嫌壓制在地逮補。

黃嫌向警方供稱，因為缺錢才臨時起意犯案，下山第一件事，因為走得又熱又渴，搶來的2000多元，就先花在吃冰，再來買菸、飲料，付第二輛計程車資，以及住宿費，身上就剩1065元，對於持美工刀、勒頸、割傷計程車司機、搶奪財物等，都坦承不諱，訊後依加重強盜罪嫌，將他移送法辦。

而李姓司機脖子，被劃一刀，自行開車求救，有在工地工作的工人見到、協助打電話報案，光田綜合醫院整形外科主任吳文宏表示，傷口長達12公分、深約6公分，頸部前方與左方有深及氣管切割傷，幸未傷及動脈，已順利縫合，住院觀察治療中。

(中時 )