許多人因為害怕膽固醇過高而不敢吃蛋，不過根據美國自然醫學博士《陳俊旭專欄》表示，不用怕蛋吃太多，其實膽固醇是好東西，膽固醇氧化才是最危險的，他估計現今全台灣仍有95%以上的人，對於膽固醇存有錯誤的觀念及迷思，甚至包括醫護人員。

陳俊旭指出，人體中僅有5%的膽固醇來自於食物，其他95%都是體內自行合成，所以不要錯怪高膽固醇食物，例如雞蛋，只要低溫烹調，不煎、不炸，且吃蛋的同時不要吃到高溫烹調的食物，如炸排骨、鹹酥雞、臭豆腐、洋芋片、薯條、炸雞塊、炒青菜等。

陳俊旭解釋，若吃到的油已氧化，體內的膽固醇也會跟著被氧化，氧化並不是讓膽固醇增加，而是讓壞膽固醇變多，因此膽固醇的高低不是重點，最重要的是要看它有無被氧化，若總膽固醇除以高密度膽固醇比值大於5就代表不安全，恐成為心臟病、腦中風的高危險群。

陳俊旭提醒，體內膽固醇量的多寡沒有關係，身體會自行決定該合成多少，重點是不可讓膽固醇氧化，因為一旦氧化，就會堆積在血管壁，形成硬化斑塊，甚至血栓。許多人很在意一天可以吃幾顆蛋？他說其實吃3~5顆都沒有關係，只要其他食物不高溫烹調，不要熬夜、生活壓力不要太大，當身體氧化的壓力小，就不會產生太多自由基，膽固醇也不太會被氧化，自然好的膽固醇會越來越多。

(中時新聞網)