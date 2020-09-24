員警趁少女不注意一把環腰將情緒激動女子從牆上救下送醫。。（三重警分局提供／許家寧新北傳真）

員警楊謹毓（右起）、時義翔果斷處置，將靠牆少女拉下。（三重警分局提供／許家寧新北傳真）

新北市三重區1名林姓少女，疑壓力過大，日前晚上獨自一人臥坐頂樓女兒牆吹風，引來路過民眾關心報警，員警時義翔以同是過來人，試圖裝熟安撫許久「我們好好說好嗎？」趁少女回話時，一個箭步環腰將少女從牆上抱下，結束一場驚魂。

二重派出所女警楊謹毓、員警時義翔日前執行巡邏勤務，獲案有少女臥坐於自家頂樓女兒牆，警方趕赴現場不斷對情緒激動少女溫情喊話「怎麼了？」、「我們好好說好嗎？」女警一邊對話轉移其注意力，男警這時趁機上前拉住她的手臂，環抱將她勸下。

確定少女平安後，員警擔心林女狀況，一同陪同前往榮總就醫，林母到場表示，女兒平時皆有服用藥物治療，對於警方即刻救援，深表感激；警方也呼籲民眾做任何事情前，一定要三思而行，切勿衝動魯莽行事，以免造成遺憾，讓親人悲痛。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

★勇於求助，遠離網路霸凌，中時新聞網關心您

(中時 )