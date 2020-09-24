因為國慶預演，今天早上臺北上空戰機聲轟轟作響，不少民眾睡夢中驚醒，以為戰事發生。前總統馬英九中午指出，近日中共軍機頻頻擾台，甚至越過海峽中線，讓人惶惶不安。他要呼籲大陸當局，武力恫嚇只會傷害臺灣人民的感情，應該立刻停止。兩岸都應拿出維繫和平的誠意，避免擦槍走火。

馬英九在臉書發文說，海峽中線是《1954年中美共同防禦條約》簽訂後，美軍協防臺灣時所提出。過去兩岸都不承認這條中線，我空軍的巡航界線可遠至福建沿海離岸15海里。直到1999年7月李登輝總統提出「兩國論」，中共反應激烈，共機大舉逼近中線，台海危機再起。美方為降低緊張情勢而介入，我方因此將巡航範圍限縮到中線以東。20年來雙方實際上均以中線為界，直到今年共機開始頻頻越界飛行。

他說，海峽中線是一條無形的線，即使中共從未承認，但在兩岸關係良好時，也確實曾經尊重此一界線。2015年1月12日，大陸公布新劃設的M503民用航路，因為太靠近海峽中線，引起我方關切，在雙方密集溝通後，大陸修正M503航路，西移6海里，並暫緩北向航路與三條連接線的啟用，就是基於尊重海峽中線的存在及我方感受，展現彼此的互信與善意。

馬英九指出，如今，兩岸關係因為捲入美陸之爭而緊張對立，令人高度憂心，我呼籲兩岸都要拿出智慧與誠意，減少刺激對方之舉，既然雙方都不希望戰爭發生，就必須高度自制，以避免擦槍走火；尤其中共應尊重海峽中線的存在，停止以武力挑釁，以免傷害臺灣人民的感情，因為雙方過去確實有尊重中線的互信，這是維繫兩岸的和平最基本的要求。

馬英九強調，中共官媒說，海峽中線只是一條「心理線」，大陸方面從未承認過。他要提醒，中共若恣意踐踏這條「心理線」，只會讓兩岸人民的心理距離越來越遠。

(中時 )