日前澎湖子儀艦官兵下訂88杯冬瓜檸檬，但因共軍擾台臨時出任務無奈棄單，總統蔡英文日前到澎湖視察，特地親自到飲料店付錢，除感謝店家也慰勞國軍辛苦。雖不少人批蔡英文作秀，但國民黨前黃國園黨部主委、退將于北辰表示，蔡英文「真的是厲害」，並指出海軍2點缺失。

于北辰在政論節目「鄭知道了」中表示，就算是內宣，也是成功的內宣，很漂亮，過去像這樣的狀況是會被處分，棄單登上媒體這是負面的新聞，可是這件事變成了正向，覺得三軍統帥至少做到了一點，「溫暖國軍的心」，本來應該被罵的。

此外，海軍還有另一項缺失，就是「洩密」，于北辰指出，怎麼會跟小販說去出任務，不可以說的，雖然總統在溫暖國軍的心，但總統去一定會跟國防部講，這官兵還是要再教育，不可以跟媒體講、不可以跟老闆娘講說要出海保衛國家，這是機密。

于北辰說，168艦隊這群官兵從緊張、擔心，總統來了，把負面新聞變正向，「我覺得蔡英文這點真的是厲害」。

(中時新聞網)