美豬叩關等同21世紀的新鴉片戰爭，無黨籍立委高金素梅日前談豬議題，受到萬人熱烈迴響，隨後卻突然宣布因病告假一個月，引起外界關切。高金素梅團隊昨(23)在臉書上報平安，表示手術順利，請支持者放心，此外，其團隊也持續發聲，再批農委會委託科學人刊登業配文的離譜行徑。

高金素梅3天前突然po文表示，「21年前，我肝腫瘤開刀，祖靈留住了我，為人民服務、為族人同胞服務……。21年後的今天，我要再度向大家告假一個月。去年一月初，發現肺部有些問題，一年半來，用自體免疫細胞療法。二周前的檢查，醫療小組決定開刀摘除，預計休養一個月，自9/21起，立法院請假一個月，10/19銷假回立法院開會。」

高金素梅昨排定動手術，其團隊在臉書po文表示，她手術順利請支持者放心。除了報平安，高金素梅團隊提到，美國《科學人》雜誌成立175年，首次政治表態，反對並批評美國總統川普，無視科學並且將科學政治化的言行，對比台灣《科學人》雜誌日前卻為農委會刊登瘦肉精爭議廣告，還好《科學人》雜誌高層最終撤除該廣告，守住政治污染的底線。

高金素梅團隊重力批農委會主委陳吉仲，開放萊克多巴胺進口後，不要以為成立百億基金，就可挽救750億產值的台灣養豬產業，還是為了滿足美國和蔡英文總統的要求，寧可做農民和農運的判徒？

關於科學人刊登農委會政令廣告一事，陳吉仲出面撇清，養豬加入萊克多巴胺「可以增加收益又環保」，又說「萊豬不好吃」的爭議說法，非農委會所提供的字眼，此廣告是科學人主動邀約。

(中時新聞網)