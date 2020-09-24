大陸國家外匯管理局近日重啟暫停已久的QDII（合格境內機構投資者）額度發放，以加強金融雙向開放。外管局公布最新QDII額度審批情況表顯示，9月共向18家機構新批33.6億美元的QDII額度，QDII投資額度合計增至1,073.43億美元。

香港信報報導，數據顯示，外管局此次共向18家機構發放QDII額度，涵蓋基金、證券、理財子公司等多類機構，其中5家為首次申請額度的機構。至此已有157家機構獲得QDII額度。

其中，銀行類機構QDII額度合計為150.4億美元，證券類機構499.6億美元，保險類機構339.53億美元，信託類機構83.9億美元。

有分析指，外管局此次啟動新一輪QDII額度發放，與此前開放政策一脈相承，是金融雙向開放的重要體現。此時增加QDII額度，也能有序疏導境內主體境外資產配置需求，維護跨境資金流動大致平衡。

2019年4月底QDII投資額度增加7.5億美元至1,039.83億美元，為近一年來首次擴容，隨後額度一直維持至2020年8月不變。

(工商 )