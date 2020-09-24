國際鎳價近來波動，LME鎳價失守1.5萬美元關卡後，下探1.45萬美元；隨著主要原料價格轉跌加上疫情影響市場需求，不鏽鋼市場目前呈現觀望，使得10月不鏽鋼價挑戰連六個月漲價的困難度增加。

美元走強，打壓LME基本金屬期貨全挫，以及市場擔憂冠狀病毒(COVID-19)疫情惡化，將導致歐洲政府實施封鎖措施，恐抑制金屬需求，基本金屬價格近期持續下挫，23日，LME期鎳收跌175美元，為每公噸14431美元。

先前隨著鎳價一路上揚，不鏽鋼價已連五漲，若本月均價維持在1.5萬美元以上，將有利於10月的盤價走勢可持穩，甚至挑戰連續第六個月漲價。但因近來鎳價持續走弱，跌落1.5萬美元關卡後跌勢未止，恐不利10月的盤價走勢。

先前在鎳原料成本高漲帶動，上游煉鋼大廠燁聯(9957)9月的新盤價持續開高，內銷300系不鏽鋼每噸大漲5000元，漲幅擴大且連續第五個月調漲。

8月國際鎳價每公噸漲破1.5萬美元，創二年多來新高，帶動燁聯9月的內外銷盤價均開高，內銷300系不鏽鋼熱冷軋每噸大漲5000元，另外400系也漲1000元；外銷同步大漲，300系不鏽鋼熱冷軋每噸大漲180~200美元，400系產品也漲30~40美元。

伴隨著LME鎳價自第二季以來持續走揚，燁聯自5月至9月已連5個月漲價，累計內銷300系熱冷軋每公噸共計調漲11,500元；在外銷價格部分，5月漲60~80美元，6月漲0~30美元，7月漲30美元，8月續漲80~100美元，9月更大漲180~200美元。另一大廠唐榮(2035)9月盤價也是5連漲，漲幅亦同步。

(時報資訊)