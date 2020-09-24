美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少163.9萬桶，少於市場預期的減少232.5萬桶。上周汽油庫存減少402.5萬桶，遠超出市場預期的減少64.8萬桶。餾分油庫存減少336.3萬桶，市場預期為增加102萬桶。上周美國煉廠產能利用率下滑1個百分點。美國原油進口量減少26.7萬桶/日。

2.IHS Markit美國9月製造業採購經理人指數（PMI）初值為53.5，高於市場預估的53.1與8月終值53.1，並創下20個月新高。服務業PMI初值為54.6，低於市場預期的54.7與8月終值55。綜合PMI初值為54.4，較8月終值54.6微降。

3.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，7月房價較6月上漲1%，高於市場預期的月漲0.5%。與去年同期相比，7月房價上漲6.5%。

4.受美元走升影響，周三國際金價持續下跌，並創下兩個月新低。周三紐約期金收跌39.2美元或2.1%，為每盎司1868.4美元。

5.全球疫情仍在升高，以及歐洲經濟數據表現疲弱，帶動美元匯率連續第4天走高，周三ICE美元指數尾盤漲0.43%，報94.385，早盤一度升至94.435，創下逾8周新高。歐元一度貶至1.16515美元，創下7月27日來新低。

6.最新公布的官方數據顯示美國原油庫存下滑，緩解投資人對疫情惡化恐打擊原油需求的擔憂，周三紐約期油微升13美分，報每桶39.93美元。倫敦布蘭特期油收漲5美分，報每桶41.77美元。

(時報資訊)