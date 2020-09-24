工業電腦廠磐儀（3594）對2020年下半年營運審慎樂觀，看好可望優於上半年，今（24）日台股雖重挫近300點，但磐儀在買盤敲進下逆勢勁揚、一度強攻漲停價29.25元，創2018年7月底以來近2年2個月新高。早盤維持逾7％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。

磐儀股價3月中下探15.1元新低後一路震盪走升，半年來漲幅已高達93.7％。三大法人近日明顯偏多操作，上周合計買超538張，本周迄今已擴大買超達2861張。磐儀股東常會通過配息0.1元、配股0.2元，將於明（25）日除權息交易。

磐儀因新冠肺炎疫情影響訂單出貨，致使今年首季營運顯著轉虧、降至近2年低點。隨著遞延訂單陸續出貨，單月營收自3月起觸底回升，帶動第二季營運顯著好轉、順利轉虧為盈，本業營運維持獲利表現。

磐儀上半年本業維持獲利，惟受業外顯著轉虧拖累，歸屬母公司稅後虧損0.12億元、每股虧損0.19元，較去年同期轉虧。不過，8月自結合併營收1.26億元，月增11.18％、年增1.71％。累計前8月合併營收9.62億元、年減1.49％，仍創同期次高。

磐儀近年鎖定智慧醫療布局發展，今年因疫情帶動效益顯現，包括溫度監測穿戴設備、遠紅外成像測溫儀等訂單大增，需求優於先前預期，帶動智慧醫療成長優於預期。由於第三季訂單能見度高，公司對整體營運表現審慎樂觀看待。

而磐儀先前取得台灣自來水公司智慧水表標案，預計年底完成交貨，並成功取得軌道交通標案及遠距視訊設備新單，為下半年營運增添成長動能。公司看好下半年營收可望優於上半年，帶動全年營收維持成長。

(時報資訊)