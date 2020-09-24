內湖非法養護所大火釀3死，加上日前錢櫃大火、毒駕公車等公安死傷頻傳，議員炮轟柯市府螺絲鬆了。台北市長柯文哲24日表示，市府很嚴格在查錢櫃大火，但市民開始唉唉叫，覺得以前公安可放水混過去，現在就不行，然後出事又說政府不管，市府現在常常每天接到關說電話。不過柯隨後也改口說「不要說『關說』啦，應說『陳情』。」

柯說，面對問題是解決問題第一步，錢櫃大火後，北市府從地方自治法規到中央法規都要求改進，公安稽查制度有大幅改變，稽查力道提升很多，但民眾就開始質疑「要這麼嚴格嗎？」，但公安問題不能打折扣。

柯說，從高記到銀翼，營業20、30年迄今要關門，不能說市府平常管這麼多，出事了反過來說都不管，就依法行政、要守法，若真的很難遵守就修改，以前都要求合格申報，現在成立現況申報委員會。

柯舉例，台大醫院沒防火區畫，要符合現代消防標準是不可能，但一定要透過軟硬體改善，讓它符合公安標準，因此這就要專業的委員會來核定，所以慢慢從合格申報改成現況申報，交給委員會來討論是否達到公安標準，社會就是這樣，每次遇到問題就修正往前進一步。

針對養護所大火，柯說，內部檢討2天後發現確實有漏洞，已想辦法補起來，若有登記為營業場所就很簡單，因市府絕對會嚴查、不會放水，但這家養護所乾脆都不來登記，變成地下養護所。

柯說，對此有3點要改進，一、要求建立社會安全網查報系統，要求內湖區里幹事查這種不登記、違規的安養機構；二、公私協力，不能什麼事都靠政府，長者送去安養院好歹要檢查一下，有沒有登記或證書，還是要檢查看看，發現他是非法、沒營業執照，就歡迎大家打1999檢舉。

三、目前整個安養機構設置標準太高，價格降不下來，對較弱勢的家庭有負擔，若長輩需要照顧有困難，可到每個區公所的社會課、每個行政中心的社會中心，去諮詢。

柯說，不登錄、不立案的機構，反而變成市府要主動破門而入，衛福部22日應有通過法令，以後可進入強制檢查；至於做不好的缺點當然會改進，但也不用無限上綱，北市府還是嚴格做事；是否鼓勵檢舉有獎金可考量，但把自己的長輩送去安養中心也好歹看一下，但竟都不檢查是否合格。

(中時 )