許多人在新冠肺炎疫情期間看上Zoom免費的Basic帳戶內建豐富的的協作和通訊功能，滿足了個人或小型組織的需求。Zoom Basic帳戶的價格固然友善，但若有在商務通訊上需要更完整的控制與增強的功能，可以考慮升級至Zoom Pro帳戶。若已對於免費Zoom帳戶的功能感到滿意，升級至Zoom Pro帳號後可以還有更多實用的功能，讓使用者能充份發揮視訊通話的優勢並增強生產力。以下是六個Zoom Pro帳號的重要功能：

1. 免除40分鐘限制：Zoom免費帳戶可以無限制主持一對一會議，但單次多人會議有40分鐘的時間限制。Zoom Pro帳戶則可以無限制主持最多100人同步上線的的多人會議，並在線上一同協作，不必擔心受到時間限制，需要重新開啟一個新的會議。

2. 會議錄影自動存於雲端：免費帳戶可以將會議錄影存在本機中，使用Zoom Pro 帳戶則可以將錄影檔直接上傳到Zoom提供的雲端空間，不僅更方便共享檔案，也能不占用電腦的儲存空間。使用者可以在Zoom 線上控制中心隨時存取檔案，分享培訓課程、全員大會或其他活動的會議錄影，無需先將超大檔案上傳到共享平台。每個Zoom Pro帳戶均擁有1 GB的雲端空間儲存會議錄影檔案。

3. 在社群軟體上直播 Zoom 會議：Zoom Pro 帳戶即可在 Zoom 設定中啟用直播功能，在 Facebook 或 YouTube 直播 Zoom 會議，並使用客製化設定擴大受眾。

Zoom Pro帳號示意畫面。(Zoom提供／黃慧雯台北傳真)

4. 更有效管理成員及帳戶：管理員更能掌握內部成員使用Zoom的方式，包括遠端指派授權、移除成員、設定通知及啟用雲端錄影。

5. 輕鬆查看帳戶使用情況報告：帳戶擁有者及管理員可以掌握組織在哪些時間進行多少會議、會議參與者數量及會議分鐘數等資訊。

6. 讓Zoom幫上更多：升級至Zoom Pro帳號後能使用更多Zoom的功能，包括SIP/H.323會議室連接器、Zoom Rooms、Zoom Webinars、以及大型會議方案和音訊方案。升級後也能使用 Zoom 的 API，為Zoom帳戶設計應用程式，或將Zoom嵌入到企業的解決方案中、打造聊天機器人等。

Zoom免費的Basic帳戶讓大家認識視訊會議的優勢與可能性，但是Zoom Pro帳戶擁有更多功能，讓大家不論在生產力，工作效率和員工成就都處於領先地位。在10月1日之前將免費Zoom帳戶升級為Pro帳戶，第一年可以省下20％，將近60美元！

(科技)