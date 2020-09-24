時力立委王婉諭昨日在衛環委員會將召委票投給民進黨立委洪申翰，被質疑是「民進黨側翼」，王婉諭解釋是因為國民黨常癱瘓議事。國民黨立委總召林為洲今日批評，你們的公民不服從就是正義？國民黨就是癱瘓議事？「當綠營側翼當到連雙重標準都學得這麼像。」

開放美豬進口爭議持續，預料立院衛環委員會將成新會期攻防重點，昨日委員會召委選舉，時力立委王婉諭將票投給民進黨立委洪申翰，事後解釋是因為擔心國民黨癱瘓議事無法審查，而且曾和洪合作議題有所信賴，另表示事前不知道洪會把召委讓給綠委陳瑩。

林為洲表示，國民黨近來會癱瘓議事，是因為執政黨開放瘦肉精美豬逕行公告行政命令，完全不給在野黨質詢和溝通的機會。時力前陣子不也批評衛福部長陳時中不出席公聽會？在野黨的訴求不都是一致的嗎？為什麼時力還去支持民進黨？

林為洲指出，在這樣的情況下，抗議及杯葛是在野黨對抗獨大執政黨的手段，結果王婉諭居然發出批評。要不要回頭看看「當年太陽花學運在佔領議場佔了多久？當中有多少人後來加入時力或民進黨？」、「學民進黨雙重標準還學得這麼像。」

林為洲說，事先大家都知道衛環委員會是本會期審查美豬的指標，結果王婉諭投洪申翰，差點被民進黨拿下2席召委，還好國民黨立委蔣萬安抽中1席。萬一沒抽到，不就都成民進黨的召委說了算，說不定連審查都不排。

林為洲表示，如果王婉諭事前不知道洪申翰早已說好召委要讓給陳瑩，那就是被民進黨騙。如果事後還不要求道歉，那就是打假球配合演戲。希望時力自己能有點Guts（膽量），展現自主性，不要一天到晚當小綠，「當民進黨側翼沒前途。」

(中時 )