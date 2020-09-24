立法院23日舉行各委員會召委選舉，民眾黨助攻國民黨增加席次，被視為「白藍合作」，民眾黨主席、台北市長柯文哲24日表示，民眾黨就不同議題可和不同人合作，但民進黨目前在美豬牛進口的問題上，他都沒看到有管理辦法，怪怪的。

柯說，民眾黨在上個會期間，召委是投民進黨的，所以是看議題及當時的狀況決定，他還是曉得最重要的是價值，「國家長久利益與最大多數人民的利益」；食安議題到目前為止，民進黨照理說政策應要準備好再丟，不是說先丟、看反應、再修改。但柯也強調「沒跟國民黨討論過」。

另外，雙北曾協議耶誕活動由新北市舉辦，跨年晚會則是北市，但北市今年卻打破默契，也舉行耶誕活動，提早新北市搶先登場。柯說，北市以前都有在辦，今年因疫情關係，希望透過活動代替人流、人流代替金流。

柯說，不僅在經濟商圈這邊要辦，西門町也要做，這叫「新常態」，產業要轉型時，舊產業也要維持一定程度的營業量，這是今年疫情特殊的反應；柯也預告，10月1日北市建市百年，是重要的歷史里程碑，會邀請所有市長、議長來參加。

(中時 )