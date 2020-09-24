面對中共軍機頻擾台，跨越台海中線，侵犯台灣防空識別區，國民黨團總召林為洲今天說，台灣不希望因美國總統大選，被當作棋子捲入戰爭，期盼美方以實際行動幫助台灣，台美復交有其可能性，或者美國第7艦隊能協防台海中線，讓國人不用擔心對岸飛機老是挑釁台灣，台美雙方應朝此方向來努力。

林為洲表示， 美中台關係本來就很複雜，感覺美國一直派人訪台，提升台美關係層級，這是好事，但對岸就很不爽，共機愈派愈多、愈飛愈近，因此，要向美國友邦提出具體要求，要協助台灣避免戰爭，台灣不希望捲入美中大戰，更不願看到因美國總統大選，被當作棋子捲入戰爭。

林為洲指出，期盼美方以實際行動幫助台灣，比如台美復交、台美協防，這都是過去台美關係友好時曾做過的，而非派人訪台卻不知道談什麼，徒增對岸緊張，派更多架飛機逼近我方領空，甚至越過台海中線，造成台灣恐慌。

林為洲說，過去與美方簽署「中美共同防禦條約」時，美軍在台灣設司令部、美軍電台等，現在時空環境背景不同，我們不敢直接一步到位，但台美復交有其可能性，大家可以來努力。

林為洲認為，或是美國艦隊先協防台海中線，因為自由通行權也是美方一直在強調的，而台海也是通道之一，美方不如就定期在台海中線跟台灣一起協防，這對台灣實質幫助比派官員來大多了，只是讓台灣變成中美台複雜關係下的戰場，很不值得，美方應該用實際行動來支持台灣。

(中時 )