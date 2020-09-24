美系外資出具最新研究報告指出，持續看好聯發科在5G的實力堅強，且預言聯發科(2454)有機會在2023年打入蘋果概念股，故重申聯發科「加碼」評等，目標價維持720元。

美系外資表示，看好5G需求將在未來持續加速發展，將推升聯發科營收、營業利益成長，加上對手高通在低階市場殺價競爭，對5G晶片毛利率影響不大，因此，重申聯發科「加碼」評等，目標價維持720元。

美系外資指出，根據近期對供應鏈調查顯示，聯發科已開始針對蘋果產品送樣輕薄型數據機，有機會在2022年發表iPad首度採用，也有機會打入2023年推出的iPhone，外資進一步表示，近期市場擔憂高通把低階5G系統單晶片拉低到17美元至18美元，恐侵蝕聯發科毛利率，不過如果聯發科決定跟進高通、調降低階5G晶片價格，可能導致聯發科低階5G晶片毛利率下滑到約35%，但是聯發科產品組合平均、在主流及中高階5G晶片實力提升，預估聯發科整體5G晶片毛利率仍可維持在40%左右。

美系外資進一步表示，隨著5G智慧手機價格下滑，將有利在中國及其他市場提高5G滲透率，預估未來5G需求將加速發展，看好聯發科今年第三季和第四季財報將優於市場預期。

(時報資訊)