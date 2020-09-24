張惠妹的歌迷都在引頸期盼回歸，更關心a MEI何時復出，今天中午a MEI的FB官方臉書無預警貼出一篇動態LOGO影片，寫著『20／21a Mei UTOPIA EAST』字樣，引起歌迷圈一陣騷動。沒錯！a MEI正式對外宣布『我回來了』！即將在12月31日於家鄉台東「免費」開唱，消息一出已嚇壞大批粉絲，瘋狂湧入詢問開唱細節。她的經紀人陳鎮川表示阿妹此次跨年演出目前確定僅辦一場「絕無僅有」。

未演先轟動一直以來是大家對『天后』張惠妹世界巡迴演唱會的第一印象，每到跨年前夕，各方主辦單位更是搶攻阿妹的檔期，都希望能邀約到阿妹，希望延續之前『天后』的魅力總是讓現場爆炸和讓收視率奪冠；今年也不意外，特別是阿妹已經兩年未登上跨年舞台，今天更依然是各大跨年晚會的「兵家之爭」第一人選。

神隱一年、把大部分的時間都留給最親愛的家人與母親的a MEI，大約兩個月前，終於回覆經紀人對這些邀約，她平靜地說：「如果回台東唱，我比較找得到回到舞台上的動力！」這個突如其來的想法，讓她的工作團隊既興奮又慌張，開始從零籌備這樣一場突發奇想的演唱會，因為a MEI還給了團隊一個重點：「我不是要做一般的拼盤跨年演唱會，我是要做『個唱』………」其實最近a MEI要在跨年開唱的傳言早已傳得沸沸揚揚，只是經紀公司在沒有完全確定前遲遲不願意證實這個消息。終於今天中午a MEI的FB官方臉書突然有了動靜，拋出一顆震撼彈，動態圖片上的文字印著『20／21a Mei UTOPIA EAST』字樣，正式給了最近甚囂塵上的傳言一個回應，循線拆解字樣，a MEI的烏托邦世界巡城演唱會突然啟動，EAST給了大家小小的提示，宣告在台東陪伴大家從2020跨到2021！

a MEI自從2014年回到故鄉台東親自獻聲池上藝術節之後，就陰錯陽差始終沒有機會在台東舉辦大型演唱會，對a MEI來說回家唱歌是最安慰的事情，也是一直很想做的圓夢計畫之一，今年終於實現了，讓大家等待了這麼久，正式宣布與大家在2020年的最後一天相見，在她最喜歡的台東，帶著『BMW M 20／21 aMei UTOPIA EAST』演唱會回來了，這也是a MEI繼『烏托邦2.0 慶典世界巡迴演唱會』2017年12月底在上海站落幕後，再度舉辦的個人演唱會。

a MEI開唱的籌備在檯面下如火如荼的展開，也立刻獲得BMW M總代理汎德公司的熱情冠名支持，讓這場演唱會有更足夠的資源做更厲害的製作，強強聯手更加讓人期待。

這次的演唱會將會把a MEI『Star世界巡迴演唱會』、『阿密特首次世界巡迴演唱會』、『Ameizing世界巡迴演唱會』和『烏托邦世界巡城演唱會』這四場橫跨2007~2017、在全球巡演接近300場的演唱會精華，一口氣「聯名」在這次的台東場演出。經紀公司表示：「四個巡迴演唱會都沒能唱到台東，這次一定要讓台東一聽個夠！因為我們真的讓台東等太久了！」

接下來所有『BMW M 20／21 aMei UTOPIA EAST』演唱會的資訊也會第一時間公布於張惠妹aMEI／AMIT 的官方臉書專頁，期待與粉絲朋友們相見。

(中時 )