全球華人藝術網有限公司（全華網）及錦江堂基金會負責人林株楠，涉嫌利用文化部名義詐欺藝術家取得著作授權案，24日由文化部長李永得邀請受害藝術家、義務律師團代表、䒧文公協會及國藝會代表共同出席，重申其所騙取的藝術家同意書應屬無效，呼籲檢調求請法院從速判決。

文心部表示，至今已有近百位藝術家對全華網提起刑事告訴，也有多位藝術家以民事訴訟，訴請確認與全華網公司間不存在授權或讓與著作權的契約關係。其中，水墨畫家劉國松是最初發現者和最早力抗全華網的藝術家。

24日出席記者會時，劉國松重申自己是在4年前偶然發現在全華網上賣自己作品的複製品，「奇怪沒來往怎有複製品，請律師進行告訴，在法院對方拿出一紙授權書，且表示這是商業機密不給看」透過律師調卷後更是認為「再怎麼樣也不可能簽，是假的」但也感到奇怪為何字確實是自己簽的？最後才想到是建國百年，當時的文建會委託印製畫冊的授權。

劉國松表示，當時給藝術家的授權書僅一張，且表示後面幾張內容都相同，而自己的簽名雖只有簽第一張，卻力透紙背到下一張。義務律師林信和也表示，授權內容竟是將藝術家「過去、現在、未來的著作權，永久、無償、專屬授權，且永久專屬授權代理銷售終身作品並同意書」因此即便畫家自己賣畫也要由林株楠抽40％，而授權書版本有7種之多。

藝術家吳炫三表示，事件爆發才意外發現自己意外簽過此同意書，他感慨畫畫的人「畫到70、80歲了，畫不動了，這些畫就是退休金，怎會有人把退休金交給不認識的人？說我們都念過書看得懂字，但實為欺詐。」並感慨連過世藝術家黃磊生、膠彩畫家曾得標，在其身後還收到法院支付命令，須向林株楠清償，可說「連第二代都不放過」。

文化部長李永得以「天理何在」形容林株楠的不法作為，認為事件至今已近10年，藝術家仍未得公道，一些藝術家甚至抑鬱而終，且其後人仍深受其擾，李永得強調「若有需要，文化部願提告」，首先向藝術家致歉，並宣告四大聲明：

一、全華網公司辦理「臺灣百年藝術家傳記電子書」、錦江堂文教基金會出版「新銳藝術家專輯」，係申請文化部補助，非採購案或委辦案，雙方並無委任關係存在，且申請補助之內容未涉任何商業營利行為。

二、全華網公司、錦江堂及林株楠等人假借文建會／文化部名義或活動等不當方式取得之（藝術家著作財產權、永久專屬無償授權利用、永久專屬代理銷售權等）各種版本同意書，無論是否經檢察官搜索扣押，皆係侵權行為之產物，依智慧財產法院就劉國松案之確定判決，為未經藝術家同意之文件，契約關係不存在而自始無效。

三、文化部呼籲檢調求請法院從速判決，嚴懲林株楠重大之犯罪行為，文化部將配合檢調及法庭審理，使其惡行受到國法應有之制裁，避免其繼續逍遙法外，危害社會。

四、文化部呼籲可能被騙簽下本案不合理同意書之藝術家，主動向文化部通報窗口聯繫。文化部將持續提供法律協助，協助受害藝術家法律訴訟，透過司法途徑共同對抗不法。

李永得並強調，文化部將協助藝術家提出民事訴訟，主張侵權合約不論是否申押都應屬無效。

(旺報 )