Keanna舉報歌手謝和弦吸麻，讓兩人徹底撕破臉，還因此對簿公堂互相指控，不過她仍是樂觀面對一切，近來在Instagram上傳最新刺青照，並透露刺青的背後涵義，讓不少網友都紅了眼眶。

Keanna透露妹妹 Nina以及Chien是此生最愛的兩個人，三人從小一起瘋狂，一起長大和經歷彼此人生各階段，兩人只要發現她哪裡不對勁，總是會第一時間趕來陪伴最脆弱無助的她，雖然有句話稱作「沒有誰非要誰不可」，但Keanna認為並不適合套用在她身上，自從國中三人去海邊玩差點被海浪捲走那天，她內心就暗自確定：「失去她們，我也活不成」。

雖然現在各自有伴，無法像以往一樣住在同個屋簷下，但她坦言對彼此的愛，就像昨天刺下姐妹們的名字般深刻與永恆，也透露在手上刺青的背後涵義，接著強調：「小時候開玩笑說她們是我的左右手，現在真的是左右手了」，但也不忘搞笑：「好險她們的名字都沒超過五個字母」。

Keanna罕見感性告白，讓許多網友都紅了眼眶，紛紛留言：「好浪漫好有愛」、「很特別又有意義的刺青」、「十指連心，是真愛」。

(中時新聞網)