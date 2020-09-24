國際會議協會（ICCA）全球年會，雖然受到全球疫情的影響，不過，爭取到今年主辦權的高雄市，決定在11月1日到3日，如期在高雄舉辦，採「線上線下，全球同步」模式，藉由直播傳送全球1100多個會員，國內實體會展部份，則有會展和飯店等關連產業300位人士，齊結高雄展覽館，參與座談和活動。

高雄經發展局長廖泰翔24日指出，高雄市自2016年開始爭取「國際會議協會（ICCA, International Congress and Convention Association」主辦權，最後在與全球13個國際城市激烈的競爭中，脫穎而出，擊敗包含荷蘭鹿特丹、日本橫濱及俄羅斯聖彼得堡等知名大城，創下睽違28年後再度回到台灣舉辦的佳績。

總部位於荷蘭的ICCA是全球會議業界的指標單位，每年的年會都集結超過千名來自全球五大洲、百多個國家的會展、行銷、航空及會議菁英參與，是推廣國際會展、觀光產業最佳的行銷舞台，因此，ICCA年會又有「會議界奧斯卡」的美譽。

經發局表示，由於台灣疫情相對緩和，而明年的ICCA主辦權已由哥倫比亞取得，後年的主辦權，正在競標中，因此，如果此次放棄，最快也要等到3年後，因此，決定採取「Hybrid多元模式」，也為未來的國際會展樹立新的模式。

所謂的「Hybrid多元模式」，就是線上線下同步進行，主辦單位指出，由於ICCA全球會員因疫情未能與會，主辦單位將把現場活動，以直播方式，透過ICCA在倫敦的技術平台，發佈到全球7個區域中心，讓會員可以同步參與，或是事後隨點隨播。

經發局表示，ICCA年會將從11月1日到3日舉行，除了1日的開幕式，在衛武營國家藝術文化中心舉行，2日到3日便移師高雄展覽館，舉辦現場的會展講座、活動、以及座談等。

主辦單位說，實體與會的單位，已經陸續邀請漢來飯店、長榮航空、雄獅旅行社、外貿協會、安益集團、中華民國展覽暨會議公會、以及中華國際會議展覽協會等MICE（會展）相關的業者和公協會參加。

(工商 )