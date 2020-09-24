口罩國家隊又出包 高雄淨新科技疑私設產線 負責人父子交保

檢調日前接獲情資，許姓父子負責的科技公司違法私設生產口罩，檢調22日到三民區淨新科技公司搜查，查扣口罩生產機台等物品，並通知公司負責人許姓父子到案說明。檢方訊後，分別以30與20萬元交保，並追查口罩來源與流向。對此，食藥署表示，現已進入調查程序，有可公開的訊息會對外說明。

淨新科技屬於口罩國家隊的一員，醫用口罩產能一度居全台第二名。橋頭地檢署表示，日前接獲高雄市調查處情資，指這家公司疑有違法私設工廠生產口罩，為避免劣質口罩影響民眾健康，造成防疫破口，於是與市調處、高雄市衛生局等單位成立專案小組調查。

檢方說，專案小組於年9月22日搜索該公司與許姓負責人的住處等地點，查扣口罩生產機台及熔噴不織布等原料等物品。專案小組調查發現，這家公司是領有合法醫療器材製造許可證的業者，明知依照許可內容，僅能在高雄市三民區銀杉街某號5樓生產醫用口罩，竟違法在同址其他樓層，及高雄市左營區大中二路某號等地私設工廠，生產醫用口罩。

檢方經漏夜訊問後，認為許姓公司負責人及生產部門許姓主管等人涉犯藥事法第84條第1項未經核准擅自製造醫療器材罪，分別諭知新台幣30萬及20萬元交保，後續將進一步追查私設工廠的原料來源及口罩流向。

對於淨新科技違法增設產線，食藥署副審查員郭旭棋表示，目前檢調已經進入調查，有任何可公開訊息將會向外界說明。

(中時 )