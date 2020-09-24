國家隊重振聲譽，「雙鋼印口罩」今正式開賣！不過民眾似乎興趣缺缺，開賣首日不見排隊盛況，上藥局的人多是領藥或購買其他東西，雙鋼印「沒想像中那麼搶手」。中央流行疫情指揮中心規定，藥局今起只能販售印有「Made In Taiwan」、「MD」字樣的實名制口罩，違者不排除停止配送。

衛福部食藥署日前公告，國產平面式醫用口罩，必須標示「MD」、「Made In Taiwan」字樣，此雙鋼印規定9月24日正式上路，供實名制口罩領用；沒有雙標的舊口罩，將全面回收。

有藥師抱怨，衛福部把藥局當倉庫，先前辛苦分裝好的小包裝口罩回收後，恐怕也拿不到分裝費。對於種種批評，衛福部長陳時中公開致歉，表示會向公會了解實際狀況。

根據《三立新聞網》報導，實際走一趟藥局，雙鋼印口罩開賣，並沒有引起民眾太大興趣，不僅排隊人潮不復見，甚至連領藥的人，都比買口罩的多。

(中時新聞網)