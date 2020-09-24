日本首相菅義偉24日上午與南韓總統文在寅舉行約20分鐘的電話會談，這是菅義偉就任後，首次的日韓領袖對話。這也是時隔9個月的日韓高峰會談，前1次是在去年12月，中國召開日中韓高峰會時，前首相安倍晉三曾與文在寅會談。

日韓關係因南韓最高法院判日本企業必須賠償戰時徵用工問題而惡化到極點。菅義偉在會談後向日媒表示，「我傳達了『（日韓關係）不能就這樣放著不管』。基於我國的一貫立場，今後將持續強烈要求南韓做出適切的對應。」

日本政府說明會談內容時指，南韓再次要求應營造讓日韓關係回歸健全關係的契機。菅義偉向文在寅表示，「日韓兩國彼此是極為重要的鄰國」、「在北韓問題等方面，美日韓的合作很重要」。菅義偉要求南韓協助日本解決北韓綁架日人問題，文在寅表示支持。

兩人也討論了有關新冠肺炎疫情的對應問題，同意加速重啟日韓間商務人士往來的協商。這次的電話會談是由南韓方面提出要求的。菅義偉25日還預定與中國國家主席習近平舉行電話會談。

(中時新聞網)