◎國慶連假熱門車次搶手 高鐵加開6列車

國慶連假台灣高鐵要加開6班次列車。高鐵公司今日表示，經檢視國慶疏運期間訂位狀況，決定再加開南下4班、北上2班列車，9月26日（六）凌晨零時起開放購票。

◎國慶戰機預演引恐慌 馬英九籲對岸停止武力恫嚇

因為國慶預演，今天早上臺北上空戰機聲轟轟作響，不少民眾睡夢中驚醒，以為戰事發生。前總統馬英九中午指出，近日中共軍機頻頻擾台，甚至越過海峽中線，讓人惶惶不安。他要呼籲大陸當局，武力恫嚇只會傷害臺灣人民的感情，應該立刻停止。兩岸都應拿出維繫和平的誠意，避免擦槍走火。

◎降溫有感！今跌7度 兩地下雨到周末

今（24日）起東北風增強，全台降溫有感，迎風面地區雨水移入，濕濕涼涼的天氣將持續到周末。台北市高溫驟降，和昨相比一口氣掉7度，秋意濃。氣象專家戴立綱指出，下周中秋節連續假期，中南部適合賞月、烤肉；北部、東部雲層厚，想看月亮得碰碰運氣。

◎雙鋼印口罩正式開賣 僅藥局提供超商不得預購

鋼印口罩24日正式開賣，國產的平面醫用口罩應有「MD」及「Made In Taiwan」的字樣，非雙鋼印合法口罩可販賣至今年12月24日，雙鋼印口罩目前僅提供藥局販賣，超商不得預購，提醒民眾應購買口罩時，應確認外包裝標示醫材許可證字號及製造廠名稱等資訊。

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(中時新聞網)