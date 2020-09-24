彰化王功外海13浬23日發生火燒船1死1傷意外。（台中海巡隊提供提供／陳淑娥台中傳真）

彰化王功外海13浬23日發生火燒船1死1傷意外。（台中海巡隊提供提供／陳淑娥台中傳真）

彰化王功外海13浬23日發生火燒船1死1傷意外，高雄籍漁船佑承3號昨天傍晚疑機艙後方電線走火，吳姓生還者回憶，當時李姓船員正在睡覺，由他開船，由於火勢一發不可收拾，2人趕緊跳海逃生，附近漁船將兩人救起後送醫，但李男仍回天乏術。

台中海巡隊表示，昨日接獲海巡署第四巡防區指揮部轉台中漁業電台通報指稱，於彰化王功外13浬，有1艘本國籍佑承3號漁船失火，情況危急，請該隊派遣巡防艇前往救援。

台中海巡隊獲報後，立即調派線上PP-10060巡防艇馳援，另申請空偵機加入救援行列，佑承3號船上2名船員已由附近作業漁船宏昇昌號先行救起，巡防艇回報抵達王功外13浬，發現火燒漁佑承3號火勢燃燒猛劣，目視船上並無人員。

巡防艇與「宏」船會合，並順利將2名船員安全接駁至艇上，其中李姓船員生命跡象微弱，海巡人員實施CPR急救後，由空偵機先行將該傷患成功吊掛後送梧棲童綜合醫院搶救；並將另名蔡姓船員載返台中港海巡基地碼頭送醫，李姓船員經急救後仍回天乏術。

倖存吳姓船員回憶說，當機艙後方電線走火所致，起火當時李姓船員正在睡覺，由他開船，因聞到濃烈的塑膠味，急忙前往察看後發現火勢一發不可收拾，2人立即跑向船頭等待救援，後因火勢實在太大，友船無法靠近救援，2人遂套上救生圈先行跳海逃生，後來李姓船員嗆水逐漸體力不支。

台中海巡隊指出，佑承3號出港時，船上計柴油1萬2000公升、機油2000公升、2桶20公斤瓦斯，滅火行動直至24日0020時，巡防艇回報現場持續燃燒，加上風勢助燃，火勢逐漸加大，巡防艇於現場警戒並持續噴水救火，早上6時許，船已燒燬完全沉沒海中，現場油汙已逐漸沖散，無油汙染疑慮。

台中海巡隊表示，「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育、海洋事務」為本署五大核心任務，此次接獲火燒船案件通報後，即時由海巡署第四巡防區指揮部緊急調派應處，充分發揮指揮體系「報告快、指揮快、行動快、通訊快」之特點，協調陸、海、空單位啟動緊急應處機制，海巡署籲請民眾若於岸際及海域發生任何危安情事，有需要海巡署服務事項，請利用「118」免費報案電話，海巡署及相關單位將派員立即前往處理。

(中時 )