Angelababy精進演技，只為兒子不被人說「你媽什麼都不行」。（圖／翻攝自Angelababy微博）

Angelababy外型甜美，卻慘被批評花瓶。（圖／中時資料照片）

女星Angelababy（Baby）外型甜美、五官精緻，出道以來常陷整形疑雲，也常被網友批評花瓶，最近她演出新戲《摩天大樓》，表現引來熱議，連影后章子怡都發文稱讚。而Baby受訪透露，過去有段期間天天懷疑自己，每個晚上都看著天花板痛哭，朋友送書要她走出抑鬱，Baby則把書甩到箱子上，回批：「不要給我這樣的書」。

Baby多年來演技飽受批評，近日她演出《摩天大樓》，本月初章子怡罕見發文，稱讚Baby「她演的美寶真摯自然，讓我覺得沒飽，她對這個角色的投入與呈現值得肯定，有時不想著怎麽去演反而會更加有魅力！」有網友虧章子怡是否被綁架？她則親回：「要相信自己的眼睛。」相當肯定Baby對演戲下的苦功。

Baby近日接受陸媒《星裡話》專訪，回憶有陣子遇到網路霸凌，甚至因此出現憂鬱症，「當時在北京拍戲的三個月，我頭兩個月天天晚上看著天花板哭，有人送我一本《如何走出抑鬱症》，我當時將那本書甩在箱子上回說：『不要給我這樣的書』。」

至於對工作態度的轉變，Baby認為以前選工作是為了自己，當時只是小女孩，任何工作都願意嘗試、妥協，但變成媽媽後，Baby將自己視為兒子「小海綿」的保護者，「希望孩子長大不會給人指著說你媽媽什麼都不行，什麼都做不成」，一席話透出為母則強的偉大。

(中時新聞網)