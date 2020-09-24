中天新聞台《小豪出任務》本週來到知名衝浪聖地－台東金樽，主播簡至豪親身挑戰衝浪和沙灘車，接到任務後，簡至豪本猜想應是開錄以來失敗最慘烈的一次，幸虧在《小豪出任務》節目的訓練之下，強化體能與肌群力，讓簡至豪這次成功突破自我，站在浪板上乘風破浪，還信心大增喊話，希望身邊朋友趕緊約起來，一起享受衝浪樂趣！

台東金樽擁有綿延3公里的海灘，海底地形都是鵝卵石，使它得天獨厚，擁有良好衝浪條件，在東北季風來臨的時候，會帶來穩定的半人高以上的好浪，且波型完整，因此被選為每年11月底到12月初的世界長板比賽場地，是浪人眼中的優質浪點之一。簡至豪透露，距離上次衝浪已是10年前的往事，當時和同學去衝浪，在衝浪板上只能維持3秒，從此有了「板上3秒男」稱號，且因衝浪板曾不慎飛出打到遊客，造成對方受傷，使他心中從此對衝浪有了陰霾，還好這次在教練的帶領下，迅速上手，在衝浪板上超過3秒，順利挑戰成功！

簡至豪嘗試了「沙灘車」程維持時速25~30公里。(圖/中天新聞台提供)

緊接著他也嘗試了「沙灘車」，沙灘車像是汽機車結合，需要打檔，駕駛時可感受到猛烈的後座力，他形容：「因為車子很重，在沙灘上行駛時，車子會陷下去，一路上起起伏伏的，一下子往上衝，又猛地往下掉，非常刺激！」雖然有四個輪子，但可別小看駕駛沙灘車，若遇上轉彎時的強大離心力，一不小心就可能「犁田(台語)」，在沙地上翻車。

儘管車速最快可以到時速70公里，不過簡至豪全程維持時速25~30公里，讓簡至豪忍不住自誇：「我始終都是安全駕駛好嘛！」想看更多節目精彩內容，請鎖定本週五、六（25、26日）中天新聞台52頻道下午1點《小豪出任務》，還可以上中天新聞CH52 YouTube觀看系列完整影片，記得訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，上新片不怕錯過！

(中時新聞網)