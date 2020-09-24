透過即時回傳畫面，確認該船網板為在水面下方，判定確實有拖網情形，隨後派員登船，但船長與船員矢口否認。(海巡署第三岸巡隊提供／吳建輝彰化傳真)

海巡人員登船時，找到大批漁貨，但船長與船員矢口否認有違法情事。(海巡署第三岸巡隊提供／吳建輝彰化傳真)

海巡署第四巡防區指揮部23日上午，在芳苑外海發現疑似有漁船違規拖網，隨後指派海巡署中部分署第三岸巡隊，派遣UAV無人機區隊前往蒐證，發現違規船隻確實有違規拖網的情形，立即用無人機拍攝蒐證，並函送彰化縣政府漁業科裁處，最高可開罰15萬元。

海巡署雷達操作員執行勤務時，發現一艘漁船疑似在芳苑3海浬海域內，進行近岸違規拖網捕魚，隨後派遣無人機先到現場蒐證，透過即時回傳畫面，確認該船網板為在水面下方，判定確實有拖網情形，隨後派員登船，但船長與船員矢口否認。

UAV無人機區隊長陳智維表示，UAV無人機區隊成立於2019年2月，目前共有4架無人機，無人機擁有絕佳的機動性與電眼蒐證能力，在打擊海上違規作業漁船時，能精準快速的完成蒐證甚至是嚇阻的功能，對海洋生態保育有極大的貢獻。

第三岸巡隊表示，漁業法設置拖網漁船禁漁區，依規定違反漁船，將可開罰3至15萬元罰款，情節重大可測些漁業證照，以及幹部與船員的職業證照，呼籲漁民切勿以身試法，若民眾有發現不法，也可撥搭188專線，海巡署將派員處裡。

(中時 )