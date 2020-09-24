昨日(9/23)美國職籃西區冠軍的第3戰由金塊以114:106拿下勝利，如今系列賽呈現湖人領先2:1的局勢，明日上午09:00即將開打系列賽第4戰，金塊有機會將戰局扳平至2:2、還是承襲前兩輪的過程以1:3落後沒有退路的情況之下燃起不敗戰魂呢？

回顧上一戰湖人輸球原因主要有二，首先是防守沒有做好：攤開湖人陣容，霍華德(Dwight Howard)當選過3屆最佳防守球員，戴維斯(Anthony Davis)、詹姆士(LeBron James)、朗多(Rajon Rondo)都入選過最佳防守第一隊，葛林(Danny Green)入選過最佳防守第二隊，小將庫茲馬(Kyle Kuzma)以及卡盧索(Alex Caruso)也十分擅於防守，湖人的防守能力是聯盟前3，例行賽平均每100回合失分僅106.1分(僅次於公鹿的102.5以及暴龍的104.7)，壓制對手命中率場均低至44.8%，但昨日之戰居然讓金塊命中率來到54.8%，回顧季後賽前12場比賽沒有一場讓對手命中率高過5成，湖人的防守能力擺在那裏，下一戰改變心態應該不會再重蹈覆轍。

輸球原因第二點是籃板失守，湖人籃板能力雖稱不上聯盟頂尖但也絕對不差，例行賽場均可以摘下45.7顆聯盟第9、季後賽場均搶下44.0顆聯盟第7，最令人意外的是昨日與金塊第3戰整場只拿到25顆籃板，禁區悍將戴維斯居然只貢獻2顆。湖人本季季後賽籃板倒數第二低是與金塊的第1戰的34顆，其他沒有不到40籃板的。多一次籃板等於多一次的進攻機會，籃板球的重要性不可言喻，相信湖人下一戰可以恢復以往該有的籃板爭搶意識。

湖人前一場輸球的因素無論是防守還是籃板都與心態放鬆有著密切的關聯性，純論兩隊實力湖人絕對佔有較大優勢，明日系列賽第4戰若是湖人有記取教訓，運彩的湖人讓分過盤絕對是值得投資的聰明選項。

(中時新聞網)