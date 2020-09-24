北市的華山藝文中心，上週日（20）下午發生一起毆打喋血案。一名王姓男子被3至4人圍毆，導致頭破血流，被緊急送往醫院急救。事發原因，當日在華山裡舉辦全國性比賽，各地好手聚集都會因此聚集，其中王姓選手及李姓選手因之前就互有嫌隙，再加上賽前一日，兩人又互相嗆，對方「嫩」、「弱」，李姓選手生性不滿，因此找來朋友當眾圍毆。

據悉，李姓、王姓電競選手曾因細故在網上發生爭執，20日兩人參加華山文創園區的比賽時「狹路相逢」，一言不和再度衝突，李男找來4名友人助陣打傷王男，便朝他的頭部猛打，王男被打得直接跌坐在地，友人看不過將整個過程PO上臉書《爆料公社》，他憤怒地表示「有在現場的人看到對方還帶著刀，這真的太扯了」，而王男的4歲小孩關心爸爸怎麼受傷的，讓他真的氣不過。

事發當時，也有網友出面勸架，也被李姓男子推到旁邊怒斥「關你甚麼事」，現場髒話連連，王姓男子儘管已經被打倒在地，李姓男子友人仍持續朝王男頭部猛攻，讓原PO表示他直呼根本要至王男於死地，由於李男打得過於激烈，甚至連包包都掛在王男身上，最後拿走包包後與友人憤而離去。

轄區警方初步調查，手遊公司在華山藝文中心舉辦全國性比賽，雙方原本就有嫌隙，又在會場狹路相逢，疑似在賽前在網路上互罵、叫囂之類的言論，在現場見面後，才會動手。警方迅速將動手打人的李男帶回派出所偵訊，他認罪後被依傷害、聚眾鬥毆罪送辦。

(中時新聞網)