出軌劇情似乎天天在上演，總有那些無法自控的男女，背叛自己的枕邊人，在外面處處留情，也有些女人明知對方有婚姻，卻還是奮不顧身的飛蛾撲火，甚至是用盡心機，妳是容易成為小三的人嗎？一起來看看吧！

・天秤座

天秤愛上了就失去理智。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

天秤一向不懂得拒絕，加上個性優柔寡斷，如果不小心介入他人感情，也無法主動切斷這段不健康的關係，且她們雖然被動，平時看似理性，但陷入愛情就會被蒙蔽雙眼，就算不主動要求什麼，對於對方所給的一切，還是會欣然接受，也會表現最體貼溫柔的一面，讓男人離不開她。

・雙魚座

雙魚最擅長哭得梨花帶淚。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

雙魚天生多情，屬於扮豬吃老虎的類型，她們很會裝傻扮無辜，眼淚就是最強大的武器，也很懂男人心，懂得愛情中的應對進退，一不小心就戳中男性心裡最柔軟的地方，而雙魚柔弱的模樣會激起男性的保護慾，加上她們容易墜入愛河，一旦愛上了就可以死守到底，是相當難纏的小三類型。

・雙子座

雙子看似大咧咧，其實心思細膩。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

雙子熱愛新鮮感，好奇心滿滿的她們對誰都有興趣，當第三者的刺激感更是令她們著迷，雙子看似神經大條，跟誰都可以是朋友，但其實心思十分細膩，隨時都在觀察，滿口正義的她們在出手時反而是最快狠準的，且還不會承認自己是小三，會拼命為自己辯解。

(中時新聞網)