基於台美高層近期互動頻繁，特別是美高階官員接連訪台，讓外界引起是否台美近期建交的可能。對此，外交部長吳釗燮向美國全國公共廣播電台表示，台灣並未規劃近期內與美國建立外交關係，但雙方仍有很大空間強化雙邊關係。

報導指出，近期美方高階官員依「台灣旅行法」訪台，特別是美衛生部長阿札爾（Alex Azar）以及國務院次卿柯拉克（Keith Krach）先後訪台，兩者皆為自1979年美國與中華民國斷交以來訪台的高階官員，引起外界關注，但同時也加深美中關係惡化以及兩岸緊張。

由於雙邊關係升溫，引發外界聯想是否可能在近期與美國建立正式外交關係，對此吳釗燮表示，當前台灣並未尋求與美國建立全面外交關係，「但是很明顯地，台美雙邊關係仍有很大的加強空間，我們也一再呼籲台灣與美國應強化彼此經濟、貿易、政治甚至是安全等關係」。

對於北京日益增加的軍機威脅以及解放軍海軍侵入台灣控制水域的行為，吳釗燮表示這令人感到擔憂，並表示台海中線的存在是為維護台灣海峽的和平與穩定，北京卻違反這一現狀。

吳釗燮表示，台灣歡迎美國高階官員訪台，深化與美國關係，是正確的選擇，「但我們也看見中共比過往更具威脅性，且比先前更具實力，但由於其國內恐出現問題，讓台灣恐成為『代罪羔羊』，對台軍事行動的風險增加」。

對於美方近期通過的對台軍售，吳釗燮說，台灣期盼美國透過相關的國防法案提供對台軍售，但若與北京發生衝突，台灣不會依靠美國干預，且台灣防禦是台灣自己的風險與責任，台灣會努力為未來可能演變做好準備。對於是否認為台灣已淪為華府對抗北京的棋子，吳釗燮表示「我們並未感覺到被利用」。

吳釗燮在訪談中也提到北京強行通過香港國安法，擔憂台灣可能成為下一個目標。他強調台灣是爭取自由、民主與民主生活方式的前線，有責任確保民主得以成功，同時呼籲國際社會對台灣表達更多支持，以確保民主能在台灣獲得成功。

(中時新聞網)