追隨美股隔夜的跌勢，美國聯準會主席的重申對復甦時間的警告，以及歐洲部分國家新冠疫情的惡化，加深投資人的不安。

周四日經225指數晨收跌132點或-0.57%，為23214點，午休後跌185點。東證一部指數跌8.7點或-0.5%，為1635點。

美聯準會主席指復甦需要相當的時間；副主席周三亦表示，美國深陷失業與需求疲軟的深坑，要求更多財政刺激。

另外美國九月經濟數據顯示服務業仍深陷低迷，再次證實全球經濟復甦的緩慢。

隨著全球經濟展望趨黯淡，歐洲新冠危機再起，以及美國總統大選的逼近，日股投資人試圖減少暴露在下行風險中。

投資人留意於俗稱的品質股，即有穩定收入展望，表現優於整體市場者，例如內視鏡製造商奧林帕斯(Olypus)上漲2.6%，光學產品商Hoya上升1.7%，醫療設備商西森美康(Sysmex)漲1.6%。

鋼鐵股和汽車股領跌下挫。JEF控股和神戶鋼鐵分別跌4.7%和3.6%。本田汽車和日野汽車分別跌2.9%和2.4%。

另外，三井住友信託下跌2.8%，該公司在股東會(通訊)計票上出現錯誤，聲譽受損。

(時報資訊)