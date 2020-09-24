加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）周三表示，加拿大已經進入第二波新冠肺炎疫情，並警告如果民眾不遵守公共衛生準則，加拿大將面臨確診激增的風險。

在這場罕見的全國談話中，杜魯道表示四個大省已經出現第二波疲情，「這個國家正處於十字路口」，他並表示，政府將盡一切所能幫助國家從這場疫病復原。

杜魯道表示：「我們即將進入秋天，而秋天的情況可能比春天嚴重許多」，「但我們有能力控制第二波，我知道我們能做到，因為我們之前已經做過一次」。

近幾日加拿大的新冠肺炎確診數激增，過去一周以來平均每日增加1123個確診病例，較8月中旬的平均每日新增380例大幅升高。

根據Abacus Data所做的調查，現在加拿大人比4月以來更加擔心新冠肺炎疫情。根據最新官方數據，加拿大累計確診病例達到14萬7,753人，累計死亡病例達9,243人。

稍早前加拿大政府在發表《王座演說》（Speech from the Throne）時，承諾將挽回在這段危機期失去的逾100萬個工作。該國政府強調「現在不是緊縮財政的時候」，加拿大雖陷入危機，但擁有同等國家中最佳的財務狀況。

加國政府做出的承諾範圍及提出的重大投資計畫，已經令市場對其飆升的預算赤字與債務感到不安。惠譽（Fitch）今年6月首度調降加拿大信評，使該國失去其中一個3A頂級評等。

在加拿大政府發表演說後，加元加速下跌，來到1.3384兌一美元，或一加元兌74.72美分。

(時報資訊)