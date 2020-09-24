中秋節將至，買氣持續上升，統一超(2912)7-ELEVEN透過線上線下整合、吃喝玩樂一次購足，加大力道搶攻中秋節烤肉派對、出遊及送禮商機，其中烤肉聚餐部分，7-ELEVEN推出多項生鮮冷凍海鮮及肉品，預估可帶動相關業績成長20%以上。

中秋禮盒買氣持續攀升，統一超7-ELEVN自8月中旬至今，門市禮盒銷售已較去年同期成長1倍，看準中秋節國內出遊、烤肉聚會需求大增，7-ELEVEN門市力求成為「即時補給站」，自9月30日至10月3日集結中秋出遊或烤肉派對必備8大品類，包括家庭號飲料、現萃茶、珍珠飲品、咖啡、零食、糖果、麵食、冰品等近百項指定商品第二件5折優惠，7-ELEVEN官方LINE也推出「週五炸雞日」活動，同時將強化風景區、交通轉運、幹道及住宅型商圈等門市備貨量，讓民眾省荷包過節，搶攻團聚商機。

針對中秋節烤肉聚餐，7-ELEVEN預購推出「嚴選素材鮮物-金蝦趴海味祭」，包括各類蝦及日本北海道的巨大冷凍干貝，亦美福肉品的伊比利豬肋條、日本A5和牛燒烤片等各項肉品，除了預購商品外，門市也推出多樣限量烤肉商品，讓消費者在門市一次購足烤肉需求，目前已達62店的「嚴選素材鮮物」冷凍新店型，門市設置海島型冷凍冰箱，引進生鮮冷凍品項多達近30支商品，不論是烤肉&小家庭料理需求都可以在門市一次購足，預估可帶動相關業績成長20%以上。

再者，統一超7-ELEVEN以「數位消費體驗」及「門市即時補給站」多元優惠滿足消費者需求，7-ELEVEN再次整合推出「三大支付工具立折5%、週日最省折10%」，10月1日起至31日止使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包結帳可立即享優惠，搭配指定優惠商品再享雙重折扣；因應連假出遊人潮推出「打卡樂」活動，到店開啟7-ELEVEN APP打卡集滿三家門市即可獲得優惠券、隨領隨用。

(時報資訊)