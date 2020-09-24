本周五(9/25)美國職棒例行賽最終周賽程運彩將開售兩場單場投注：分別是凌晨01:35的芝加哥小熊對匹茲堡海盜，以及09:40的奧克蘭運動家對洛杉磯道奇，達人推薦彩迷除了可玩一關投注，不妨加碼運動家+小熊勝出，且看以下各相關玩法分析：

兩場比賽四支隊伍中，僅海盜在國聯敬陪末座，已無季後賽希望；其他三隊不但排名優異，都還是各所屬的聯盟的高位種子。先看小熊海盜：這個組合小熊雖是客場出賽，但不讓分賠率肯定是非常低的被看好方，主因前已提及，是因為兩隊本季在國聯表現差異過大！因此強烈建議玩家可以大膽鎖定小熊讓分勝，甚至不排除小幅加碼勝分差7+。

再看另一場跨聯盟對戰：運動家目前在美聯為第3種子，道奇則穩居國聯第1；以美聯來說第5名的洋基仍有機會追過勝差排名翻身，但因為外卡輪高位種子享有絕對主場優勢，因此運動家在剩餘比賽絕對不會允許殺尾盤的情況發生。反觀道奇要掉出4名之外可說機率極低，近期賽事應該輕鬆以對、調養生息，所以這場對戰才會推薦勇敢追運動家。尤其在道奇主場很可能運動家不讓分賠率不錯，實在不容錯過。

周五單場串兩關

大小玩法方面，小熊海盜之戰主推小分，運動家道奇一役則看好開大！關鍵原因是四隊中僅道奇火力算旺，運動家想贏勢必要更會得分，而小熊海盜在實力落差過大情況下，有可能大局拉開後，剩餘局數即成垃圾時間，分數可能就凍結於大勢底定的當下。

(中時新聞網)