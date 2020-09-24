在韓國有「童顏女神」之稱的39歲女星宋智孝，一直以來都以清新甜美的氣質獲得大批粉絲的喜愛，但在綜藝節目《Running Man》中總是大辣辣的她，近日卻被網友截下「節目中的服裝造型」PO在論壇上引起熱議。

由雜誌模特兒出身的宋智孝，出道多年憑著精湛的演技及綜藝節目《Running Man》中逗趣又機智的表現，吸引大批粉絲的喜愛，今年還接連推出電影《詭妹》及電視劇《我們，愛過嗎》人氣再度攀升。

在 Instagram 查看這則貼文 송지효(Song Ji Hyo)（@my_songjihyo）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 8 日 下午 7:16 張貼

不過，一向散發女神氣息的她，這兩日卻遭到韓國網友在論壇上直指「造型大崩壞」，在近日的《Running Man》中，她不僅總穿著寬鬆的運動服飾顯的體型寬大，剛剪不久的空氣瀏海也散亂的掛在臉上，反觀一旁有打扮的女星簡直天差地遠，令網友看了忍不住截圖PO網問「她的造型為何會那樣」。

宋智孝女神樣全滅 「披頭散髮」崩壞照遭網瘋傳 （圖／wikitree）

其他網友看了也紛紛留言「這種髮型太顯老了」、「可惜了姐姐那張臉」、「有顏質還是救不回可怕的造型」、「造型師可以換了」、「造型師怎麼都沒有處理一下」、「那瀏海….真想伸手幫她撥」、「姐姐雖然不拘小節但也太自然了吧」意外引起熱烈討論。

宋智孝女神樣全滅 「披頭散髮」崩壞照遭網瘋傳 （圖／wikitree）

(中時新聞網)