SEMICON Taiwan國際半導體展將於9月23至25日在台北舉行，蔡英文總統今天表示，政府將打造台灣成為「半導體先進製程中心」，包括材料供應在地化等方向都會一一落實，希望在政府和民間共同努力之下，讓台灣半導體產業不斷提升競爭力，繼續做全球業界的領頭羊。

台積電董事長劉德音、日月光半導體執行長吳田玉、SEMI國際半導體產業協會台灣區總裁曹世綸及鈺創科技董事長盧超群等人，今天赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文表示，今年能夠在疫情下如期舉辦，除了展現台灣防疫的成果，也代表了我們半導體業界堅韌的實力。為了服務無法來台的國際廠商，這次也推出全新的虛實整合展覽平台，讓各國參觀者不受空間限制，都能掌握最新的市場資訊。

上周二，SEMI宣布成立「高科技創新創業平台」，在這次SEMICON Taiwan展覽期間，也舉辦「半導體新創媒合會」，來扶植新創企業，幫助台灣打國際盃。

上個月，TSIA理事長劉德音也開始輪值「世界半導體理事高峰會」（WSC）的全球主席。今年TSIA第三度完成主辦WSC，蔡英文相信將讓台灣半導體產業，更強化跟國際的連結。

她說，台灣半導體產業是全球供應鏈裡面的關鍵力量。我們非常重視這個戰略性產業，也會積極協助業界解決難題，來持續鞏固台灣半導體產業的優勢，要加速轉型和發展。

蔡英文表示，她在2020年就職演說中提到六大核心產業，其中有多項產業都與半導體產業相關，也是我們下一世代產業發展中最關鍵的產業，是「重中之重」。

行政院近來也已針對業界的需求，透過跨部會合作，共同研議各種做法，包括設立半導體學院、在校園增加相關科系的師生名額。「只要大家想去哪裡，我們就把人才送到哪裡」。

蔡英文強調，打造台灣成為「半導體先進製程中心」，也是我們持續進行的計畫。未來發展的重點，包括材料供應在地化、技術自主化、外商設備製造在地化、以及先進封裝設備國產化。這些方向，我們都會一一來落實，讓台灣半導體有更豐厚的技術能量，以及完整產業供應鏈，能夠提升在全球供應鏈的關鍵地位。

她說，透過這項展覽，台灣半導體產業提供最新產業趨勢及市場機會，來促進國際合作交流、加速全球經濟復甦。「這就是台灣半導體產業的影響力」，未來，希望在政府和民間共同努力之下，讓台灣半導體產業不斷提升競爭力，繼續做全球業界的領頭羊。

(中時 )