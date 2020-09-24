中研院李姓副研究員為替即將出國留學的小孩購置海外房產，帶著現金4萬美元出國，因超出免申報的1萬美元上限，超過的3萬美元當場遭台北關沒入。他自認不清楚規定，提告請求減輕或免除處罰，但台北高等法院認為，相關規定行之有年，李男不可能全然不知，且超額攜帶的處罰只有沒入1種，無裁量空間，判李男敗訴，可上訴。

李男主張，他的工作是生物醫學研究，未曾從事商業及外投資，這次帶4萬美元出境，是要在國外購置房產，供子女海外留學住宿，因為菲律賓的披索不是流通外匯，才會選擇帶美元，再於當地換匯。

李男說，他雖有出國經驗，但不知道出境限額規定，機場又無明顯的申報文宣或告示牌，他不是故意違反洗錢防制法，也沒有過失，請求撤罰。如果法官認為還是要罰，希望考量這是他多年的積蓄，只是初犯等情狀，予以減輕或免除處罰。

台北關抗辯，相關規定都有在官網上公布，機場出境大廳明顯處有播放宣導影片，海關服務檯及安全檢查線前也有豎立告示牌，另備置「中華民國入出境施客通關須知」摺頁及洗錢防制文宣供旅客自由取閱，就算真的不知法規，也能在安檢之前補申報，李男顯然有過失。

台北關指出，攜帶外幣出入境限額的規定，是政府為健全防制洗錢體系、穩定金融的目的所訂定，未依法申報者，處罰方式只有沒入超額部分，沒有裁量空間，攜帶目的及現金來源也不用過問，李男請求免除或減輕處罰，沒有法律依據。

合議庭認為，我國對於攜帶超額貨幣、有價證券等出入國境，應向海關辦理申報，相關規定已行之有年，一般民眾雖然不一定能記得細節，但至少都知道有這項規定，依李男的學識、經歷及智識能力，不可能全然不知情；既然攜帶超額外幣出入境的處罰方式只有沒入一種，台北關依法沒收並無不妥，遂判李男敗訴。

(中時 )