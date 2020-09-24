高雄黃姓少女年幼時，從未謀面的父親擅自以她的名義提出訴訟，官司敗訴確定後，少女戶頭僅有的8403元被查封遭索討訴訟費用，這起案件被稱「貧女8403的哭泣」「現代版悲慘世界」，司法院今通過修法，讓貧困的兒童、少年提起民事訴訟並接受訴訟救助，在官司結束後，本應受徵收的訴訟費用有機會免還或少付。

1996年黃女的母親溺斃後，2004年她的父親提起民事訴訟向自來水公司求償，但都因逾2年請求時效遭判敗訴，黃女因此遭裁定須支付訴訟費用74522元，2016年高雄地院查封她的帳戶，她才知道除了7萬多元訴訟費用，還要支付累積的利息13萬多元。

生活困苦的黃女向律師求助，律師楊岡儒協助她提起訴訟確認7萬多元債權不存在，律師也在網路上發表一篇寫給總統蔡英文、司法院長許宗力等官員的公開信，嚴正聲明司法改革的急迫性與必要性，也以《悲慘世界》為例，呼籲政府官員正視司法制度的問題。

律師寫信給蔡英文總統陳情並聲請釋憲，大法官會議認為未經終局判決且不符規定，決議不受理。但詹森林大法官提出不同意見書，認為黃女背負7萬多元訴訟費時是兒童，相關規定有違憲爭議，且高雄地院對黃的郵局存款進行扣押，也嚴重違反權利失效原理。

詹森林對於未說服多數大法官意見感到遺憾且深感愧疚，希望本案過程出現的溫馨情節，能使黃女在備嘗失親至痛、不利裁判及緊迫執行的一連串不幸遭遇之餘，感受「台灣最美的風景是人」，讓台灣遠離司法悲慘世界。

司法院為了避免類似事件再次發生，不要讓弱勢的兒少因為打官司而導致生活陷入困境，24日通過民事訴訟法修正草案，規定受訴訟救助的兒童及少年，若官司結束而需負擔訴訟費用，因此導致生計出現重大影響時，可以在法院裁定徵收應負擔之訴訟費用確定後3個月內，聲請法院減輕或免除應負擔訴訟費用，並由法院斟酌具體情形來決定減免程度。

未來法律若經立法院通過，於施行前之此類案件，即使法院已經裁定兒少應繳納訴訟費用額確定，貧困兒少也可以在施行後3個月內向法院聲請減免訴訟費用。司法院表示，會更積極地掌握實際案件中出現的問題，並隨時檢討法律規定，以充分反映人民需要，維護人民合法權益。

(中時 )