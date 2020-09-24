「13」在西方世界是不吉利的數字，但在NBA賽場上卻是傳奇數字！NBA歷年來在選秀會上首輪第13順位出身的名將代表性人物就是湖人傳奇巨星「小飛俠」布萊恩、「郵差」卡爾馬龍，現役球員中太陽布克、爵士米契爾與公牛拉文也都有非凡表現，如今又要增添一人，那就是熱火菜鳥赫羅了。

1985年選秀會，當年狀元郎是「大猩猩」尤恩，「神之左手」穆林在第7順位，兩人的職業生涯創下赫赫戰機，但13順位的卡爾馬龍在爵士撐起了一片天，2次例行賽MVP、14次全明星賽以及NBA史上總得分第二，再再擦亮了13選秀順位招牌，可惜終其一生都與冠軍戒無緣

把13順位選秀推上顛峰的是1996年的布萊恩，當時壓在布萊恩頭上的有狀元郎「戰神」艾佛森、拉辛、馬布瑞、雷艾倫、沃克等人，在布萊恩順位下面的有納許。布萊恩的20年職業生涯幫助湖人奪得5次總冠軍，打出「黑曼巴」傳奇，可惜在年初的空難中英年早逝。

2001年13順位的傑佛生，18年職業生涯蕩跡了8支球隊，曾與奇德與馬丁組成籃網三劍客，直至2016年改披克里夫蘭戰袍，在詹姆斯的領軍下完成冠軍夢。

2014年選秀會人才輩出，狀元郎灰狼威金斯、七六人恩比德、塞爾提克史馬特，兩屆灌籃王拉文就是誕生在這個年代，無奈因為膝蓋受傷導致長期復健，不過，才25歲的拉文，還有大好機會，創造生涯第二春。

2015年唐斯毫無疑問的是狀元郎，而13順位布克的表現卻不比唐斯來得遜色，甚至還曾單場攻下70分，寫下NBA史上最年輕單場得到70分的球員紀錄，目前是太陽的當家主將，入選本季全明星賽。

2017年選秀會上同樣是巨星雲集，除了狀元郎富爾茲有些掉漆外，朗佐鮑爾、塔圖、福克斯、米契爾、阿迪巴約等人如今都是球隊主將，13順位的米契爾菜鳥球季就能繳出20.5分、3.7籃板、3.7助攻場軍數據，本季首輪季後賽又與金塊假馬莫瑞上演飆分秀，讓球迷印象深刻。

去年選秀會，錫安威廉森的狀元風采無人能及，效力於灰熊的莫蘭特則奪下本季年度最佳新秀，13順位的赫羅雖然沒有顯赫背景，但赫羅有著一顆強大的心臟，只要球隊有需要他就能挺身而出，加上穩健的投籃手感，讓他成為本季熱火最佳替補悍將。

(中時 )