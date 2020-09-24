平時義氣爆棚，總是為朋友兩肋插刀，卻一談戀愛就整個人蒸發，讓周遭親友超困擾，你身邊有這樣重色輕友的朋友嗎？一起來看看這些有異性沒人性的星座有誰！

天蠍座

天蠍的義氣讓他們的朋友不少，但蠍子的生活重心可是以愛情為重，當有了另一半，就會整天和對方膩在一起，能出現在朋友面前的時間自然少之又少，就算真的約成了，肯定也是攜家帶眷出現，更別說為另一半放生朋友幾次了，還可能會直接在通訊軟體上人間蒸發。

牡羊座

天蠍喜歡整天跟情人膩在一起。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

牡羊的好人緣眾所皆知，他們熱情幽默，自然朋友一大把，也常常揪各種活動，有局的地方就少不了他們，然而牡羊一旦墜入愛河，所有的熱情就會跑到戀人身上，對方就是他們的專屬玩伴，加上牡羊很難一心二用，儘管不會徹底消失，但絕對會變得超難揪。

雙魚座

牡羊找到了專屬玩伴。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

雙魚怕孤單又隨和，因此能和朋友集體行動，就絕不會一個人待著，然而只要一戀愛，雙魚就投注全部的心力在其中，整個人活在粉紅色泡泡之中，消失在朋友圈，根本沒時間理會朋友，下次要再看到他們，可能就是失戀的時候，哭哭啼啼地來討拍了。

雙魚整個人都沈浸在粉紅色泡泡裡。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

(中時新聞網)