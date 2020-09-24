筆者在英超開季前曾撰文分析四大爭冠豪門的轉會情況，由於今年夏季轉會窗口10月5日才會關閉，近兩周已有多宗影響巨大的轉會，照目前情況來看，利物浦和熱刺將是最大贏家。

紅軍在開季前還沒有什麼大動作，只簽下一名希臘後衛西米卡斯(Konstantinos Tsimikas)作為替補，但就在第2周聯賽開踢前，利物浦卻連續做了兩筆大買賣，先是18日以2,000萬英鎊外加500萬浮動條款從拜仁慕尼黑引進西班牙中場國腳蒂亞戈·阿爾坎塔拉(Thiago Alcântara)，隔天再從英超競爭對手狼隊挖角葡萄牙中場國腳迪奧戈·若塔(Diogo Jota)，轉會費高達4,100萬英鎊。蒂亞戈是拜仁德甲7連霸以及今年贏得歐冠冠軍的絕對主力，拜仁原想積極留人，但蒂亞戈想尋求新的挑戰，拜仁只得趁還有合約時低價出售。若塔是狼隊在2017/18賽季奪得英冠冠軍的升級功臣，近兩季在英超和歐洲賽場的表現備受好評，狼隊當年僅以約1,280萬英鎊轉會費從馬德里競技購入，即使不捨主力流失，但也大賺一筆可以尋找下一個目標。

托特納姆熱刺是另一支季前動作不多的Big 6球隊，只從狼隊收購愛爾蘭右後衛多赫蒂(Matt Doherty)、從南安普敦買入丹麥中場國腳霍伊別爾(Pierre-Emile Höjbjerg)，以及免費得到自由身的前英格蘭國門喬哈特(Joe Hart)，前兩名球員的轉會費合計僅約3,046萬英鎊。但也是在上周，9月19日，熱刺向主帥穆里尼奧(José Mourinho)曾經執教過的皇家馬德里下手，以大約2,700萬英鎊收購23歲的年輕西班牙左後衛雷吉隆(Sergio Reguilón)，而更勁爆的消息還在後頭，曾在熱刺打響名號繼而得到皇馬垂青的威爾斯國腳貝爾(Gareth Bale)，由於不受皇馬主帥席丹(Zinedine Zidane)喜愛，在西甲缺乏上場機會，也在同日以租借方式回歸熱刺。

利物浦下周(9/29 03:15)在主場對壘兵工廠將是新球員能否融入球隊的最佳考驗，兩隊在季初的社區盾交手，結果踢成1:1平手，兵工廠PK勝搶下獎盃。兩隊在新賽季都取得開局2連勝，紅軍要闖過防守漸入佳境的槍手這一關並不容易，推薦2.5球小分。

熱刺首輪主場不敵艾佛頓，但第2輪作客則是火力全開，在孫興慜大四喜，以及肯恩1進攻4助攻的破紀錄演出下，5:2大破南安普敦搶下本季首勝。熱刺9/27回主場迎戰紐卡索聯，對手上周大爆冷門0:3敗給布萊頓，氣勢如虹又有名將回歸助陣的熱刺，相信不會重蹈上季主場0:1爆冷落敗的苦果，推薦讓球主勝，主隊正確進球數3球或以上。

(中時新聞網)