醫用口罩「MD」和「Made in Taiwan」雙鋼印打印位置不同，易造成民眾誤解。（台南市藥師公會提供／程炳璋台南傳真）

台灣健保藥局24日全面代售政府雙鋼印口罩，卻因「MD」和「Made in Taiwan」位置不統一，有的印在左下角，有的印在右下角，反引來民眾質疑口罩真偽，台南市藥施公會強調，兩種都是「國家隊」口罩。

台南市共有500多家健保藥局，24日全面販售印有「MD」和「Made in Taiwan」的雙鋼印口罩，但同一加工廠產品，因為不同機台生產，印製位置就出現不同，有的印在左下角、有的印在右下角，使得民眾購買後又出現質疑聲，擔心買到假口罩。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，只要在口罩邊緣找到「MD」和「Made in Taiwan」雙鋼印就是真貨，因為詢問民眾多，公會趕緊將食藥署的宣傳海報，傳給各藥局列印張貼，告訴消費者放心購買。

吳振名建議衛福部，雙鋼印打印位置需統一固定，英文字大小寫也要有統一版本，秉持「單純、明瞭、易懂」，以免民眾產生質疑，藥師要花時間解釋。

雙鋼印口罩上路首日，少數民眾持沒有鋼印的舊口罩想換雙鋼印口罩，台南市各藥局購買口罩的民眾增加，尚未出現排隊搶購人潮，吳振銘表示，各藥局口罩仍有存貨。

(中時 )