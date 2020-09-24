日本「男神夢工廠」傑尼斯旗下王牌山下智久，在圈內奮鬥20年，締造當今演藝圈一線男神地位，卻在今年8月栽了大跟斗，被爆跟女子喝酒、開房極樂一整晚，事後女方被起底是未成年少女，引發軒然大波，而山下智久本預定10月的「回歸計畫」，即可因此泡湯，損失上億酬勞。

山下智久8月時遭週刊踢爆深夜極樂聚會，跟團員龜梨和也、女模愛子等一行人晚上喝酒尬聊，酒局後不夠盡興，兩人單獨去了酒店續攤，一待就是8小時，而身為偶像如此跟異性相處已足以引發議論，遑論愛子還被發現年僅17歲，根本未成年，引發外界一面倒負評。

事發後山下智久神隱13天才發生，公開道歉「抱歉讓大家笑容壟罩烏雲，請等等我」，據日媒報導，山下智久原定與龜梨和也合體，以限定組合的形式回歸歌壇，本預計10月計畫啟動，如今不但此事恐延宕，甚至相關酬勞都可能泡湯，損失酬勞高達數億。

而眼尖的觀眾可以發現，日前山下智久現身HBO影集《極地闇殺》，拿下戲份吃重的主演角色，他這段時間也積極練英文、跟位於加州的外國團隊接洽，已計畫了前進好萊塢，然桃色醜聞發生後，相傳負責他海外業務的公司對此很感冒，因當地對於未成年相關罪責相當嚴格，山下智久這次的事情對形象是重傷害，恐怕對進軍好萊塢造成大阻礙。

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(中時新聞網)