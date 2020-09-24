北市大直派出所去年中秋節在所內舉辦烤肉，竟被民眾檢舉，內政部長徐國勇為此特別前往該所打氣，表示所內辦烤肉，是體恤休假及勤餘無法返鄉過節同仁，人之情常並無不妥，但北市警局今年卻直接下令，要求同仁不准在警局辦烤肉，真想舉辦需另找地方，而且不要「隨便找外人」，基層對此也很不諒解，議論紛紛。

對於基層議論，北市警局表示，駐地烤肉因有油煙，影響鄰居及辦公，且因應疫情，才會請同仁不要在駐地烤肉，但並未禁止同仁以其他方式舉辦慶祝中秋活動。

北市警局在本月周報時直接指示，轄內14個分局及91個派出所，今年中秋節不得在駐地舉辦烤肉，真要舉辦必需找其他地方，此外，烤肉活動參加者要以同仁為主，不要隨便邀請「外人」，不要隨便接受食材「贊助」，以免引發觀感不佳。

市警局的「烤肉禁令」讓基層不太能接受，畢竟在警局辦烤肉，至少已有20年的歷史，1名巡佐就表示，秋節烤肉，向來是警局聯絡感情的一大盛事，不論是所內同仁、里民、地方人士，大家藉這個機會，扶老攜幼聚在一起，談談說說，賞月品嚐美食，共度溫馨佳節，無法返鄉的同仁也藉此抒解思親離愁。

他忍不住抱怨，連部長都說沒問題，上面為何「出頭一堆？」，且另外找場地，租金誰出？「就算不用錢也是欠人情，而且值班同仁也不能前往。」

另名資深基層也表示，「不要請外人」看了感覺就很不舒服，好像大家交往都多複雜，他也預料，因為變得很麻煩，一定有不少單位乾脆不辦了，感嘆規矩越來越多，把下面當賊一樣在防，多了管理，少了人性。

(中時 )