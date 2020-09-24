財信傳媒董事長謝金河表示，世紀鋼近幾個月被媒體以負面字眼來報導，形容世紀鋼後面是「世紀大騙案」，原以為董座賴文祥是詐騙集團，結果他探訪後，顛覆媒體觀感，除了讚嘆世紀鋼布局如「台灣土狗」嗅覺靈敏而細膩，董座賴文祥憑著一身膽識跳進離岸風力發電產業，很可能成為台灣未來風電產業最大咖。

謝金河在臉書發文指出，看了30幾年的企業參訪，有很多企業令我留下深刻印象，像30年前的郭董在深圳龍華廠，20年前在天津魏家老大的家談他試吃方便麵，這些年看到立訊王來春及格力董明珠，都讓他留下非常深刻的記憶。

「這回來到台北港看世紀鋼，是我受到衝擊最大企業。」謝金河說，「我見過賴文祥董事長不超過3次，但對他充滿土味的性格留下非常深刻的印象，這個傳奇創業家生於1958年823炮戰當天，他自稱是全上市公司學歴第二低，只有國中畢業，太太是小學畢業，但這個學歷不高的創業家充滿熱情與膽識。」

他養了兩隻西藏獒犬，卻自稱台灣土狗，他說台灣土狗嗅覺最敏銳，最了解「好康」在哪裡？在創業的生涯中，他從做鐵窗到鐵皮屋，後來去幫科技公司蓋廠房，也最早幫台電生產風機，這回憑著一身膽識跳進離岸風力發電產業，很可能成為台灣未來風電產業最大咖。

謝金河表示，這次到台北港去看世紀鋼實在很震撼，因為這幾個月，媒體幾乎用最負面的字眼來報導，世紀鋼後面是「世紀大騙案」，他看了這些報導，乍看之下，以為賴董是詐騙集團，這次專程來看究竟。他看了工廠全區，現場所看到的，跟這幾個月媒體報導的完全不同。

謝金河指出，從世紀鋼的布局可以看到這個「台灣土狗」嗅覺靈敏且細膩。賴董選擇水下工程，單是打入海底的基椿，單是重量就超過1000公噸，這個設備很難運送，這是離岸風力發電設備在地化的第一步，世紀鋼從這裡開始，向上延伸至塔身，及其他相關機組設備，未來台北港會成為世紀鋼最大基地，而且這一步格局撑開，世紀鋼會成為離岸風力發電最大的集團。

「假如說，2016年小英總統確立要發展離岸風力發電是一個命題，完全不相信的恐怕超過一半，有三成以上的人半信半疑，支持的人可能不到一成。」謝金河認為，可能只有幾個像賴文祥這樣的傻仔戴著鋼盔往前衝，這次完整看過世紀鋼的工廠，聽完完整簡報，可以用震撼來形容，也對這個滿身土味的人，充滿敬意。

(中時新聞網)