繼大陸冰球(KHL)於本月初開打後，北歐的瑞典冰球聯盟(SHL)也已於上周展開新賽季。本周五(9/25)凌晨1點，厄勒布魯的主場開幕戰將迎戰剋星延雪平，厄勒布魯近三次主場面對延雪平都吞敗，合計僅攻進4球，季外補強不力的厄勒布魯此戰能利用主場優勢，將勝利留在家中嗎?

厄勒布魯上季整體戰力僅排在聯盟中段班，但休賽季卻沒有太大的引援動作，

攻擊重心之一的史托(Ryan Stoa)，上季走完合約後並未獲得續約，本季前場將剩布羅姆(Mathias Brome)獨挑大樑，進攻戰力應會較上季下滑。防守端方面，主力門將富爾克(Dominik Furch)前往KHL發展後，球團簽下前瑞典國家隊門將安羅斯(Jhonas Enroth)，但安羅斯近兩季在明斯克發電機的表現並不理想，對實質戰力挹注有限，估計門將位置將會是本季厄勒布魯較弱的一環。

延雪平上季補進桑丁(Linus Sandin)後，過去貧攻的情況稍稍獲得緩解，但進攻容易出現斷層的問題仍然存在。本季延雪平補強腳步不停歇，網羅在瑞典二級聯賽表現出色的福斯伯格(Fredrik Forsberg)，福斯伯格將取代安德森(Joakim Andersson)第二組中鋒的位置，預期能解決上季替補火力薄弱的問題。延雪平的防守戰力是較令人擔憂的，後場核心勞里德森(Markus Lauridsen)轉投馬爾默，另一名先發後衛金瓦爾(Johannes Kinnvall)球風一向攻優於守，因此少了勞里德森的藍線戰力勢必會被嚴重削弱。

雙方防守端都存在一定程度的問題，厄勒布魯的門將安羅斯已經開始走下坡，延雪平的門將戰力雖然相對穩定，但藍線防禦力下滑後，門將防守壓力也隨之增加，因此此戰呈現進攻戰的機會較大，建議投注「大小玩法-大5.5」。

另從季前熱身賽觀察，厄勒布魯的進攻存在很大的問題，多數進球都仰賴Power Play，靠著有效組織的進球為數不多，延雪平進攻雖不算頂尖，但一、二組的前場如果發揮正常，進攻端應能力壓厄勒布魯，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。

(中時新聞網)